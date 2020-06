Przegląd tygodnia w Sosnowcu, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sosnowca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę”?

Przegląd tygodnia Sosnowiec od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę Jak długo jeszcze potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie. 📢 Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych?

📢 Śląskie: Który fotoradar zrobił najwięcej zdjęć? Gdzie padł ich rekord? Sprawdź, ile zdjęć zrobił każdy z fotoradarów w województwie Województwo śląskie. Jesteście kierowcami? Ten artykuł będzie dla Was przydatny. Który z fotoradarów w naszym regionie zarejestrował największą liczbę naruszeń dotyczących przekroczenia prędkości? Mamy dla Was nie lada gratkę! W tym artykule sprawdzicie, ile zdjęć w I. kwartale 2020 r., zrobił KAŻDY ze stacjonarnych fotoradarów w woj. śląskim.

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sosnowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy o Śląsku i Ślązakach. Z czego śmieją się hanysy i gorole? Co o naszym regionie myślą w reszcie kraju? Zobaczcie Jak na Śląsk patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku i województwie śląskim robią absolutną furorę w internecie. W naszej galerii zebraliśmy te najlepsze. Zobaczcie z czego w kontekście Śląska śmieją się zarówno gorole, jak i hanysy! Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię".

📢 500 zł na wakacje. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział bon turystyczny 500 zł dla każdego dziecka na wakacje [Nowe 500 plus] Prezydent Andrzej Duda w trakcie sobotniej wizyty w Stalowej Woli zapowiedział, że każde dziecko otrzyma w tym roku 500 złotych na wakacje. Wcześniej rząd zapowiadał bon turystyczny w wysokości 1000 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Głównym celem nowego rządowego programu jest wsparcie polskiej branży turystycznej. 📢 Ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Biedronka i Lidl daleko! Mamy ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Najniższych cen na sklepowych półkach nie uświadczymy wcale w Biedronce czy Lidlu. Choć takie właśnie utarło się przekonanie wśród wielu konsumentów. Eksperci ASM Sales Force Agency od ponad roku co miesiąc badają ceny przykładowego zestawu podstawowych produktów spożywczych, kosmetyków, chemii spożywczej i używek. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź nasz RANKING.

📢 Od 10 czerwca otwarty będzie basen w Zagórzu. Oto nowe zasady korzystania z obiektu Wiadomo już na pewno, że 10 czerwca otwarty będzie basen w Zagórzu. Wciąż nieczynne będą jeszcze fontanny w Sosnowcu. Urzędnicy potwierdzają, że nic się w tej kwestii w najbliższych dniach nie zmieni. Sprawdźcie, na jakich zasadach będzie można korzystać z basenu. Jest sporo zmian.

📢 Prezydent Andrzej Duda w Bytomiu i Sosnowcu. W piątek 5 czerwca, przyjeżdża jako kandydat w wyborach prezydenckich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w województwie śląskim 5 czerwca, w piątek. Najpierw o godzinie 12.30 spotka się w Bytomiu z ratownikami górniczymi (w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, ul. Chorzowska 25), o godzinie 16.40 pojawi się w Sosnowcu. 📢 Przez te usterki, nie przejdziesz przeglądu. Czy masz z tym problem w aucie? Jeżeli tak, to nie dostaniesz stempla! Ta informacja powinna zainteresować wszystkich kierowców. Dziennikarze portalu autokult.pl dotarli do listy najczęstszych usterek w polskich autach. Dlaczego samochody Polaków nie przechodzą przeglądu? Sprawdźcie TOP 10 problemów naszych aut.

📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów. 📢 Alimenciarze z woj. śląskiego. Są poszukiwani. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA, cz. 1] Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez policję za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Widziałeś ich? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 W Sosnowcu powstanie kolejny żłobek. Tym razem rodzice maluchów znajdą opiekę w Maczkach W Sosnowcu zwiększy się liczba dzieci, których rodzice będą mogli skorzystać z opieki w ramach Żłobka Miejskiego. Już w przyszłym roku kolejny oddział żłobka powstanie w Maczkach. Znajdzie się tam miejsce aż dla 60 dzieci. 📢 Pałac Schoena w Sosnowcu pozyskał kolejne pamiątki po KWK Kazimierz-Juliusz Pracownicy Pałacu Schoena w Sosnowcu dbają o to, by mieszkańcy Zagłębia, a także okolicznych regionów mogli zapoznać się z bogatą historią regionu. Muzeum rozwija również swoją kolekcje pamiątek górniczych. Najnowsze eksponaty udało się pozyskać 27 maja od SRK. To pamiątki po KWK Kazimierz-Juliusz. 📢 W Sosnowcu zbierają podpisy dla Trzaskowskiego. W czwartek na Patelni było sporo osób Trwa zbieranie podpisów w Sosnowcu na kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski. Swoje poparcie dla kandydata Platformy Obywatelskiej możemy oddać do soboty na Patelni. W niedzielę podpisy będą zbierane na Stawikach. W czwartek na Patelni tworzyły się kolejki chętnych do podpisania się za kandydaturą Trzaskowskiego.

📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

📢 Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Turyści pokochali Park Gródek. Nic dziwnego. Polskie Malediwy zachwycają zarówno na fotografiach, jak i podczas wizyty w Gródku. Strome klify, piękne okoliczności przyrody, piękna woda. Można zamknąć oczy i poczuć się tutaj jak w raju. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to zdecydowanie warto się wybrać. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Parku Gródek w Jaworznie.

