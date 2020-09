Przegląd prasy 8.09.2020 Sosnowiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Koronawirus atakuje kolejne szkoły i przedszkola w woj. śląskim. Od poniedziałku, 7 września, lekcje online mają uczniowie drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Co najmniej do końca tygodnia zdalnie uczyć się będzie także klasa szósta Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim. W związku z wykryciem zakażenia wśród dzieci zawieszone zostały również zajęcia poszczególnych grup w przedszkolach w Chełmie Śląskim i Łaziskach Górnych.

30-minutowe lekcje okazać mogą się lekarstwem na trudną sytuację związaną z edukacją w dobie pandemii koronawirusa. Choć wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odnosiło się przychylnie do takiej możliwości, to ostatecznie, po wielu sugestiach, Dariusz Piontkowski ogłosił, że skrócenie lekcji z 45 do 30 minut to jedna ze zmian akceptowanych przez MEN.

Prasówka 8.09 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek wieczorem. Kierujący mazdą uderzył w inny samochód na sosnowieckim odcinku trasy DK 86. Droga była zablokowana. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy. Nie miał też uprawnień.