Przegląd prasy 8.06.2020 Sosnowiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Prasówka Sosnowiec 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

"Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.

W całej Polsce około 272 tysiące maturzystów przystąpiło w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W Sosnowcu w szkolnych ławkach zasiadło w sumie 1356 osób. My odwiedziliśmy II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater, gdzie maturę zdaje 106 tegorocznych maturzystów oraz 17 absolwentów z lat poprzednich.