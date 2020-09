Przegląd prasy 7.09.2020 Sosnowiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09.2020, w Sosnowcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sosnowiec zmienił się w Warszawę. Aktorzy kręcą film o Grzegorzu Przemyku pt. "Żeby nie było śladów" ZDJĘCIA”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Sosnowiec 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sosnowiec zmienił się w Warszawę. Aktorzy kręcą film o Grzegorzu Przemyku pt. "Żeby nie było śladów" ZDJĘCIA Milicyjna nyska jeżdżąca po osiedlu, stylowa budka telefoniczna, dzieci ubrane w stroje sprzed trzech dekad, specjalnie „postarzone” sprzęty: drzwi wejściowe do bloków, huśtawki, zmieniony szyld z adresem. Na planie pojawiła się nawet... krowa. W niedzielę (6 września) na sosnowieckim Zagórzu kręcone były zdjęcia do filmu fabularnego „Żeby nie było śladu” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Będzie opowiadał historię Grzegorza Przemyka – licealisty pobitego śmiertelnie przez milicję w 1983 roku. 📢 Amfiteatr Muszelka w Sosnowcu z nagrodą publiczności za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego Rozstrzygnięto internetowe głosowanie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2020. Nagrodę publiczności otrzymał Amfiteatr Muszelka w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu. To kolejny sukces Sosnowca w tym konkursie. Sosnowiecka Muszelka zachwyca z daleka i bliska. Sporo się w niej także dzieje. Obiekt pokonał w głosowaniu 41 rywali.

📢 Po lotnisku im. Korfantego prezydent Sosnowca domaga się równowagi i apeluje do marszałka o Teatr Rozrywki im. Jana Kiepury w Chorzowie Już oficjalnie: prezydent Sosnowca proponuje, by Jan Kiepura został patronem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Dziś wysłał pismo w tej sprawie do marszałka woj. śląskiego, któremu Teatr podlega. To reakcja na przegłosowaną w ubiegłym tygodniu przez sejmik uchwałę prowadzącą do nadania lotnisku w Pyrzowicach imienia Wojciecha Korfantego.

📢 Kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu! Są decyzje sądu po śmierci Anny Karbowniczak Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób. 📢 Sosnowiec: Nie wierzą w pandemię koronawirusa. Pod pomnikiem Kiepury zorganizowali happening ZDJĘCIA Nie zgadzają się na wprowadzane restrykcje spowodowane pandemią koronawirusa, w którą nie wierzą. W Sosnowcu zorganizowano happening, w którym wzięło udział około 30 osób. Przekazywali mieszkańcom swój punkt widzenia. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Moto Show Katowice 2020. Szybkie samochody, pokazy, wyścigi, konkursy - czyli święto miłośników motoryzacji na Muchowcu [ZDJĘCIA] W niedzielę 6 września na katowickim lotnisku Muchowiec. To było prawdziwe święto dla miłośników motoryzacji! Kliknij w :zobacz galerię".

📢 Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej ZTM. Bilety na autobus, tramwaj i trolejbus droższe przez koronawirusa To już prawie pewne, że w 2021 roku zapłacimy więcej za komunikację publiczną, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To cena pandemii COVID-19, z powodu której miasta dopłacą do transportu 20 milionów złotych. - Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej - zapowiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM. 📢 Kultowe gry na komputer. Pamiętacie klasyki w które grało się na PC? Jedni wracają wspomnieniami do szkolnych ławek, inni wakacyjnych wypadów, a jeszcze inni… klasycznego „Peceta” i kultowych gier. Strategiczne, strzelanki, sportowe, RPG… Do dziś pokolenie obecnych 30 i 40-latków z mocniejszym biciem serca wspomina wiele klasyków, jakie „kradły” godziny na przełomie XX i XXI wieku. W galerii zdjęć przybliżamy kultowe gry i rozgrywkę.

Resort zdrowia poszedł na rękę lekarzom rodzinnym