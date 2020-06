Przegląd prasy 4.06.2020 Sosnowiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06.2020, w Sosnowcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Sosnowcu powstanie kolejny żłobek. Tym razem rodzice maluchów znajdą opiekę w Maczkach”?

Prasówka Sosnowiec 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Sosnowcu powstanie kolejny żłobek. Tym razem rodzice maluchów znajdą opiekę w Maczkach W Sosnowcu zwiększy się liczba dzieci, których rodzice będą mogli skorzystać z opieki w ramach Żłobka Miejskiego. Już w przyszłym roku kolejny oddział żłobka powstanie w Maczkach. Znajdzie się tam miejsce aż dla 60 dzieci. 📢 Pałac Schoena w Sosnowcu pozyskał kolejne pamiątki po KWK Kazimierz-Juliusz Pracownicy Pałacu Schoena w Sosnowcu dbają o to, by mieszkańcy Zagłębia, a także okolicznych regionów mogli zapoznać się z bogatą historią regionu. Muzeum rozwija również swoją kolekcje pamiątek górniczych. Najnowsze eksponaty udało się pozyskać 27 maja od SRK. To pamiątki po KWK Kazimierz-Juliusz.

📢 W Sosnowcu zbierają podpisy dla Trzaskowskiego. W czwartek na Patelni było sporo osób Trwa zbieranie podpisów w Sosnowcu na kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski. Swoje poparcie dla kandydata Platformy Obywatelskiej możemy oddać do soboty na Patelni. W niedzielę podpisy będą zbierane na Stawikach. W czwartek na Patelni tworzyły się kolejki chętnych do podpisania się za kandydaturą Trzaskowskiego. Prasówka 4.06 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sosnowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Grali w Ekstraklasie, są na bezrobociu. Niektórzy pracy szukają od roku Rozgrywki PKO Ekstraklasy zostały wznowione, ale z różnych względów nie wszyscy zawodnicy zachowali miejsca pracy. Są też i tacy, którzy klubów szukają od początku sezonu. Którzy piłkarze widnieją na liście bezrobotnych? Kilku z nich w piłkę nie gra już prawie rok.

📢 Usterki, przez które nie przejdziesz przeglądu. Masz z tym problem w aucie? Nie dostaniesz stempla! Dziennikarze portalu autokult.pl dotarli do listy najczęstszych usterek w polskich autach. Dlaczego samochody Polaków nie przechodzą przeglądu? Sprawdźcie TOP 10 problemów naszych aut. 📢 Nowe tablice elektroniczne od ZTM staną na przystankach autobusowych w 12 miastach W naszych miastach pojawią się nowe tablice elektroniczne przy przystankach autobusowych. ZTM zainstaluje wkrótce 60 nowych tablic. Pierwszy raz tablice staną m.in. w Czeladzi, Piekarach Śląskich, Radzionkowie i Rudzie Śląskiej. Sprawdźcie, gdzie pojawią się nowe tablice. 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

📢 Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Turyści pokochali Park Gródek. Nic dziwnego. Polskie Malediwy zachwycają zarówno na fotografiach, jak i podczas wizyty w Gródku. Strome klify, piękne okoliczności przyrody, piękna woda. Można zamknąć oczy i poczuć się tutaj jak w raju. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to zdecydowanie warto się wybrać. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Parku Gródek w Jaworznie.

📢 Wojsko robi wielką wyprzedaż. Samochody używane, sprzęt, wyposażenie i specjalistyczna odzież i obuwie mogą być twoje Prowadzisz aktywny tryb życia, marzy ci auto z demobilu, lubisz militarny styl? Armia ma ofertę prawie dla każdego. Wystawiła na przetarg odzież, sprzęt i wyposażenie. Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104. 📢 Buspas w Zagórzu dzieli mieszkańców. Buspas jeszcze nie obowiązuje, a kierowcy wkurzeni, bo tworzą się korki Wielu mieszkańców Sosnowca ostro krytykuje pomysł nowego buspasa. Nie ma się im co dziwić, jeśli w godzinach szczytu korkuje się jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w mieście. Urzędnicy chcą wprowadzić buspas na Zagórzu ze względów bezpieczeństwa. Chcą - bo ten jeszcze nie obowiązuje, a już dzieli mieszkańców.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich