Przegląd prasy 3.06.2020 Sosnowiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Wielu mieszkańców Sosnowca ostro krytykuje pomysł nowego buspasa. Nie ma się im co dziwić, jeśli w godzinach szczytu korkuje się jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w mieście. Urzędnicy chcą wprowadzić buspas na Zagórzu ze względów bezpieczeństwa. Chcą - bo ten jeszcze nie obowiązuje, a już dzieli mieszkańców.

Przemysława Barto, autor bloga Przyroda dla Sosnowca, zgłosił do konkursu na Drzewo Roku piękne buki. Smutni Bracia znajdują się na Cmentarzu Wielowzynaniowym w Sosnowcu. Ich wiek i rozmiar robi wrażenie. Każdy z nas może wziąć udział w głosowaniu, które trwa do 30 czerwca.

Prasówka 3.06 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia

Niskokaloryczne ciasto, lekki hamburger i odchudzony schabowy? To możliwe, pod warunkiem zastosowania trików obniżających kaloryczność ulubionych, lecz tuczących potraw!

Maturzyści już w poniedziałek podejdą do pierwszego egzaminu maturalnego. Pandemia koronawirusa wymusiła pewne zmiany w procedurach egzaminacyjnych. Wybraliśmy się z wizytą do IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, żeby sprawdzić, na jakim etapie przygotowań jest szkoła. To będzie wyjątkowa matura, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, gdyż w tej szkole odbędzie się ona po raz pierwszy.