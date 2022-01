Przegląd prasy 3.01.2022 Sosnowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Korea Południowa, Bahamy, Floryda, Malediwy, Seszele, Brazylia - to tylko część destynacji uwielbiającej podróże Anny Wendzikowskiej. Aktorka uwielbia poznawać inne kraje i spełnia swoje marzenia, obierając co rusz nowy kierunek. - Zaspokajam moją chęć poznania innych miejsc, społeczności, mentalności, ale zawsze z radością wracam do Polski - podkreśla.