Przegląd prasy 26.02.2022 Sosnowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów – poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

Sosnowieccy policjanci poszukiwali mężczyzny, który włamywał się do różnych pomieszczeń i wykorzystywał nieuwagę zajętych osób, by kraść ich portfele bądź inne wartościowe przedmioty. Kiedy zatrzymali ujętego przez pracowników jednego ze sklepów mężczyznę, od razu wiedzieli, że mogą mieć do czynienia z poszukiwanym przez nich seryjnym sprawcą kradzieży.