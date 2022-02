Przegląd prasy 2.02.2022 Sosnowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Co można znaleźć w internecie na temat miast w naszym województwie - czy o każdym powstały MEMY? A jeżeli tak, to czego dotyczą? Któremu miastu dostało się najbardziej? Nie ma miast idealnych. Internety ZAWSZE... coś wyciągną! Te memy dotyczą głównie, wydarzeń, miejsc oraz mieszkańców. W galerii znajdziesz najciekawsze z nich.

We wtorek, 1 lutego, na skrzyżowaniu al. Blachnickiego z ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu doszło do zderzenia autobusu z samochodami osobowymi. Wpływ na to miała z pewnością niedziałająca sygnalizacja świetlna, która uległa awarii po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym miejscu dzień wcześniej.