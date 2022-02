Przegląd prasy 15.02.2022 Sosnowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Sadząc w ogrodzie rośliny warto zadbać o to, żeby zapewniały mu atrakcyjny wygląd przez cały sezon, a nawet przez cały rok. Nie jest to trudne do osiągnięcia, wystarczy odpowiednio dobrać gatunki roślin. Podpowiadamy, co posadzić, żeby przez jak najdłuższy czas cieszyć się kwitnącym ogrodem, a w dodatku nie napracować się zbyt dużo przy pielęgnacji roślin.