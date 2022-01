Przegląd prasy 15.01.2022 Sosnowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

To nie są dobre informacje! Już od kilku tygodni malała liczba nowych zakażeń - w przeciwieństwie do liczby zgonów, która wciąż utrzymywała się na wysokim poziomie - a dziś duży wzrost! Jak poinformowało w piątek 14 stycznia Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby było 16 047 nowych zakażeń - to wzrost o ok. 35 proc. do ubiegłego piątku! Zgonów było 423 - to również wzrost, i to o aż ok. 62 proc. do ubiegłego piątku!