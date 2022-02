Przegląd prasy 14.02.2022 Sosnowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

SPORT. Mistrzowie Polski - hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie - do fazy play-off przystąpią z pozycji nie gorszej niż najniższy stopień podium. Hokeiści z Sosnowca od dłuższego czasu wiedzieli, że ósmej lokaty już nie poprawią. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec.

Rozpoczęły się ferie dla ponad 550 tysięcy uczniów z województwa śląskiego. W beskidzkich miejscowościach turystycznych zacierają ręce, bo jeśli patrzeć na to, co dzisiaj 13 lutego działo się w Szczyrku, to górale mogą liczyć na znakomitą końcówkę zimowego sezonu.