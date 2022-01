Przegląd prasy 12.01.2022 Sosnowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Rodzina oraz policjanci z Sosnowca szukają 38-letniej mieszkanki tego miasta. Zaginęła w niedzielę 10 stycznia, nie wróciła do domu.

W naszym regionie nie brakuje klubów fitness. Dbanie o sportową sylwetkę jest w modzie, ale wiele osób zastanawia się gdzie warto zacząć ćwiczyć. Przedstawiamy Wam nasz ranking najpopularniejszych siłowni na Śląsku, a dokładnie w centrum Aglomeracji Górnośląskiej. Zobaczcie zdjęcia.

W poniedziałek, 10 stycznia, rozpoczęły się egzaminy zawodowe. Podchodzą do nich między innymi uczniowie Technikum nr 6 w Sosnowcu. Przed nimi drugi, ważny dzień egzaminu - część teoretyczna. Całość potrwa aż do 5 lutego. Kto podchodzi do egzaminów? Zobacz ZDJĘCIA