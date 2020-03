Przebudowa DK94 w Sosnowcu: skończą w terminie? Zobaczcie najnowsze zdjęcia

Przebudowa DK94 w Sosnowcu trwa od czerwca 2019 r. Nie ma co ukrywać - ogromnie utrudnia życie kierowcom, bo to trasa o ogromnym natężeniu ruchu ze Śląska do Krakowa. Ale za to po zakończeniu prac jazda będzie bezpieczniejsza, szybsza i wygodniejsza. Na razie pogoda sprzyja budowlańcom. Zobaczcie najnowsze zdjęcia.

Za przebudowę 1300-metrowego odcinka DK94 Sosnowiec zapłaci prawie 100 mln zł, z czego prawie 74 mln zł to unijne dofinansowanie. Teraz trwa najtrudniejsza część przebudowy: drogowcy obniżają główną nitkę DK94 w rejonie skrzyżowania z ul Długosza. Dzięki temu powstanie wiadukt do zjazdu z ulicy Długosza na DK94. Bo po przebudowie trasa DK 94 zostanie poprowadzona w wykopie, a nad nią powstanie wiadukt. Krajówka ma się stać bezkolizyjna. Kierowcy jadący do Krakowa nie będą musieli zatrzymywać się w Sosnowcu, jak dotąd, bo zniknie sygnalizacja świetlna. Górą zostanie poprowadzony ruch lokalny, czyli np. do osiedla Zagórze czy do Makro. W ciągu ulicy Długosza powstanie też odcinek drogi rowerowej, a wzdłuż obu jezdni DK94 na długości kilkuset metrów powstaną ekrany akustyczne. Firma Banimex ma zakończyć inwestycję w grudniu tego roku.