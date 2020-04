Przebudowa DK 94 w Sosnowcu: Na placu budowy widać ogromny wykop. Rozpoczęło się obniżanie poziomu drogi

Drogowcy nie zwalniają na DK 94

Mimo trwającej epidemii i obostrzeń związanych z nią na placu budowy praca wre. Czas goni, zwłaszcza, że już na połowę maja zaplanowano kolejną sporą zmianę w organizacji ruchu w tym miejscu.

- Od połowy maja wykonawca planuje puszczenie ruchu łącznicami, tak by kierowcy jechali jedna łącznica w jednym kierunku a druga w drugim – mówi Rafał Łysy.

Docelowo inwestycja ma się zakończyć w grudniu tego roku. Wykonawca stara się by właśnie tak było, choć obawia się wpływu na prace tzw. siły wyższej, czyli m.in. skutków obostrzeń związanych z panująca pandemią koronawirusa. Może się to pojawiać na przykład mniejszą dostępnością podwykonawców do materiałów budowlanych czy nawet pracowników.