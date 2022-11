Promocja firmy w Google? Czy warto inwestować w pozycjonowanie?

Z wyszukiwarki Google korzysta niemal każdy internauta w Polsce

Około 95% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce korzysta z wyszukiwarki Google. Większość z nich wybiera i przegląda strony umieszczone na pierwszych dziesięciu pozycjach wyników wyszukiwania – to właśnie główny powód, dlaczego warto zadbać o umieszczenie tam swojej witryny. Im wyżej stronę umieści algorytm, tym większa szansa na dotarcie do potencjalnych klientów i skierowanie ruchu na Twoją stronę.

Warto wybrać pozycjonowanie w Google

Googleboty nieustannie przeszukują Internet, chcąc przestawić swoim użytkownikom odpowiedzi najlepiej pasujące do ich zapytania. Zdarza się, że nie pokazują niektórych witryn lub wyświetlają je na kolejnych stronach list wyszukań. Dlaczego? Algorytmy Google są ustawiane w ten sposób, aby zapewniały swoim użytkownikom dotarcie do najlepiej pasujących do ich zapytań wartościowych treści.

Optymalizacja i pozycjonowanie strony to proces, który polega na prowadzeniu działań on-site (na stronie) i off-site (poza stroną). Ich celem jest poprawa jakości Twojej witryny i dopasowania jej do wytycznych wyszukiwarki. Działania te poprawiają jej widoczność i dopasowanie do najważniejszych słów dla Twojego biznesu.