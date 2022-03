Próbne matury w CKZiU Technikum nr 6 w Sosnowcu - uczniowie mogą sprawdzić swoje przygotowanie

Próbne matury w CKZiU Sosnowiec

W dniach 10-11.03.2022 uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich mają możliwość sprawdzenia swojego przygotowania do matury, przystępując do egzaminów próbnych z języka polskiego i matematyki. To dobry moment - prawdziwa matura czeka ich w maju. Do tego czasu będą mogli jeszcze uzupełnić ewentualne braki. 68 uczniów w zawodach: technik analityk, technik elektryk, technik logistyk i technik grafiki i poligrafii cyfrowej sprawdzą w ciągu dwóch dni, które wiadomości warto jeszcze powtórzyć.

- Robimy próbny egzamin tak, aby przypominał ten rzeczywisty. To jest bardzo ważne. Uczniowie zapoznają się z procedurami, które będą obowiązywać na egzaminie w maju- przekazał wicedyrektor CKZiU Zbigniew Zalas.

Wicedyrektor przyznaje, że efektywność uczniów podczas nauki zdalnej była mniejsza, więc tym bardziej potrzebna jest dyscyplina w przygotowaniach do egzaminów. Szkoła kształci przyszłych techników na wysokim poziomie, również zdawalność matur jest na poziomie wyższym niż w województwie. Warto zaznaczyć, że w tym roku szkoła może pochwalić się sporym osiągnięciem - pojawiła się w Rankingu Perspektyw. To prestiżowe zestawienie szkół średnich. Niewiele zabrakło do wyróżnienia także "brązową tarczą".