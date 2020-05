Problemy w firmie Bitron w Sosnowcu. Zarząd nie może dogadać się ze związkami zawodowymi podczas kryzysu. Trwają zwolnienia

Firma Bitron Poland jest częścią międzynarodowej grupy Bitron z siedzibą główną we Włoszech, posiada zakłady na całym świecie. Duża część aktywności biznesowej znajduje się w Chinach. Klientami Bitron Poland są firmy z branży Automotive, AGD i Energetycznej.

Problemy, które wywołał koronawirus bardzo mocno odciskają się na wielu firmach oraz ich pracownikach. Ciężka sytuacja panuje w firmie Bitron w Sosnowcu, w której od kilku miesięcy notuje się znaczne straty. „Solidarność” w Bitron Poland w Sosnowcu nie potrafi dojść do porozumienia z zarządem. Firma zwalnia ludzi i chce obniżyć pensje.

- Otrzymaliśmy informacje o zwolnieniach przed świętami wielkanocnymi. Po świętach chcieliśmy się dogadać z zarządem, jednak było to utrudnione. Ludzie cały czas dostają wypowiedzenia. Pracodawca nie przedłuża też umów na czas określony. Na dzisiaj pracę straciło już ponad 50 osób. Co gorsza, w wielu przypadkach na ich miejsce przyjmowani są pracownicy firmy zewnętrznej lub obcokrajowcy – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w Bitronie.

Większa część załogi w Bitronie zarabiałaby wtedy tyle co wynosi płaca minimalna . Od kilku tygodni trwają zwolnienia pracowników.

- Niektórzy boją się odpowiadać na ankiety. W firmie przy ul. Wolności ludzie odpowiadali we wtorek chętniej. Czekamy aż wypowiedzą się pracownicy, od tego zależą nasze działania - mówi

11 maja prezydium WRDS skierowało wystąpienie do zarządu sosnowieckiej firmy, by ta ponownie rozpatrzyła planowane zwolnienia i rozpoczęła rozmowy z pracownikami. Podkreślano, że decyzje były pochopne i drastyczne i nie zapobiegną problemom firmy. WRDS informuje, że może pełnić rolę mediatora w tej kłopotliwej sytuacji.

- Podczas spotkań informowaliśmy partnera społecznego, że z sytuacja w Chinach związane z epidemią koronowirusa będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki. Chiny zamknęły bowiem fabryki na 6 tygodni, w związku z czym pojawiły się problemy z pozyskaniem potrzebnych komponentów, co również spowodowało niemożliwość realizacji dostaw dla naszych klientów. - mówi Luigi Pulimeno, General Manager w Bitron Poland Electronics Products Unit.

- Pod groźbą strajku zostało podpisane porozumienie obligujące firmę do udzielenia podwyżki dla pracowników 336 zł, czyli 11%. Związki w przeciągu lat ignorowały kompletnie nasze analizy liczb i wyników, a tylko wyciągały nierealne żądania niepoparte żadnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Żądanie podwyżki Związku Zawodowego było 840 zł, czyli 28% - wyjaśnia Luigi Pulimeno.

Wraz z nadejściem kryzysu związanego z koronawirusem do Europy, sytuacja firmy jeszcze bardziej się pogorszyła. Straty odnotowano w lutym, marcu i pogłębiły się w kwietniu. W tej sytuacji firma podjęła decyzję o zwolnieniu 72 osób, która jest w trakcie realizacji.

Cały czas trwają problemy z porozumieniem się. Bitron może przyjąć pomoc tarczy antykryzysowej

16 kwietnia odbyło się spotkanie zarządu ze związkami, podczas którego zarząd przedstawił przyczyny podjętej decyzji. Kolejne miało odbyć się 20 kwietnia.

- Zarząd czekał na przedstawicieli związków, jednak nikt się nie pojawił. Argumentowano to tym, że Bitron nie przesłał różnych wrażliwych danych, np. informacji o wynagrodzeniach. Chcieliśmy te dane przeanalizować wspólnie ze związkami na tym spotkaniu – tłumaczy General Manager.

Firma odpiera również zarzuty dotyczące braku wykazania chęci do rozmów.

- Firma jest gotowa do rozmów w każdej chwili, nie jest naszą intencją zwalnianie pracowników. Nigdy nie przerywaliśmy rozmów. Trzeba zrozumieć, że od lutego ponieśliśmy ogromne straty. To prawda, że nie skorzystaliśmy z zaproszenia na spotkanie informacyjne zaproponowane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach. Związki nie informują, że zanim otrzymaliśmy telefon od Rady, uzgodniliśmy już, że mediatorem w naszych rozmowach będzie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz prezydent Sosnowca. To spotkanie przewidziano na czwartek, 21 maja – mówi nam Luigi Pulimeno.