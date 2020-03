Prezydent Sosnowca zwraca się do mieszkańców. Najważniejsze informacje z live chatu z Arkadiuszem Chęcińskim

Prezydent Arkadiusz Chęciński apeluje do mieszkańców Sosnowca. Live chat z prezydentem

Arkadiusz Chęciński przekazał najważniejsze informacje mieszkańcom Sosnowca podczas live chatu w piątek, 13 marca. Prezydent Sosnowca odpowiedział również na kilka pytań mieszkańców. Podkreślił też, że na najważniejsze pytania, które zostały przez nich zadane odpowie później w innym miejscu.

- Proszę o zachowanie spokoju, to najważniejsze. Sytuacja tego spokoju wymaga. Nie panikujmy, nie twórzmy nowych sytuacji, co najważniejsze nie twórzmy informacji na Facebooku, które nie są prawdziwe i wprowadzą wszystkich w błąd - mówił do mieszkańców Arkadiusz Chęciński.

Prezydent Chęciński zapowiedział, że od poniedziałku wspólne patrole policji i straży miejskiej będą rozmawiać z młodymi sosnowiczanami i prosić ich o podawanie numerów telefonu rodziców.

- Będziemy informować państwa o tym, że ta zasada nie jest przestrzegana - mówił prezydent.