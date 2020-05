Prezydent Chęciński o zamknięciu województwa śląskiego: Żeby się nie skończyło kartkami "Ślązaków nie obsługujemy"

Technicznie jest możliwe zamknięcie miasta. Nie chcę wracać do odległej historii, ale już stan wojenny nas tego nauczył. Można zamknąć miasta i kontrolować ludzi na każdym kroku. Lecz przecież to bez sensu - mówi w rozmowie z DZ Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Prezydent Sosnowca i lockdown: Miasto lub województwo da się zamknąć. Tylko po co? W ramach cyklu #czaskwarantanny porozmawiałem tym razem z Arkadiuszem Chęcińskim, prezydentem Sosnowca. Poprosiłem o rozmowę, bo powszechnie zaczęło mówić się o pomyśle na lockdown województwa, a może „tylko” zamknięciu konkretnych miast. Rzecz jasna – z powodu dużej liczby zakażonych koronawirusem. I tenże prezydent Sosnowca – od zawsze aktywny w mediach społecznościowych – zaapelował na Facebooku do rządu, by widział województwo śląskie nie tylko przez pryzmat Śląska i górnictwa, ale także Zagłębia czy Beskidów lub ziemi częstochowskiej. „Apeluję do administracji rządowej, która zapewne monitoruje sytuację i będzie podejmowała ewentualne decyzje, aby podjęła je z jak największą rozwagą i odpowiedzialnością, bez pośpiechu i pochopności na zasadzie: „na wszelki wypadek zamykamy wszystko co się da”."

Marek Twaróg *** Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca: Mieliśmy ponad dwa miesiące, żeby nauczyć się żyć z koronawirusem i dzisiaj musimy z tego korzystać. A nie zamykać całe miasta *** Dolał Pan oliwy do ognia tym apelem do rządu, by nie rozważał zamknięcia całego województwa, bo problem dotyczy tylko części śląskiej, a nie Zagłębia czy Bielska. „Czy byłoby sens zamykać całe województwo z powodu dużej liczby zachorowań wśród górników w śląskiej części, w szczególności Rybniku?” - zapytał Pan. Halo, co to za brak solidarności jest?

Nie do końca został mój apel dobrze zrozumiany. Pisałem o tym, żeby mieć na uwadze różnorodność regionu. Dzisiaj mamy kłopot z jedną branżą - branżą górniczą. I uważam, że nie powinno się zamykać całego regionu, całego województwa. Przecież w Bielsku, Częstochowie czy nawet w Sosnowcu – choć też przecież mamy przypadki osób, które w kopalniach zostały zarażone – ten problem jest dużo mniejszy. Musimy wszyscy nauczyć się żyć z koronawirusem. Nauczyć się żyć, oznacza nauczyć się punktowo wyłączać pewne grupy społeczne, może gałęzie gospodarki, izolować je, a ludzi leczyć. Tak to powinno wyglądać. A pozostała część społeczeństwa musi normalnie funkcjonować. Dziś tak wiele mówi się o województwie śląskim – jako całości - że za chwilę okaże się, że latem nie będzie można jechać na wakacje, bo nad morzem będą kartki, że nie przyjmują turystów ze Śląska. Boje się tego, dlatego przestrzegam przed generalizowaniem i widzeniem województwa jako jednej całości – wyłącznie przez pryzmat górnictwa.

Na koniec napisał Pan, że Śląsk może liczyć na Sosnowiec. Tak, w tym sensie jesteśmy jednym organizmem – w ramach województwa śląskiego trzeba sobie pomagać. Napisałem, że jeśli byłyby potrzeby, na przykład w Rybniku, to jesteśmy gotowi pomóc na wszelkie sposoby, jesteśmy cały czas do dyspozycji. Tak czy owak, mówi się o lockdownie województwa lub konkretnych miast. Czy taką możliwość – zamknięcia miasta - daje ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych lub specustawa o Covid-19? Dzisiaj pytanie o zasady prawa nie ma sensu. Przecież dziś w naszym kraju jednym poleceniem może zostać wprowadzona w życie taka decyzja. W czasach, kiedy każdy z nas ma rodzinę gdzieś wokół swojego miasta, w czasach, kiedy mieszkamy w jednym mieście, a pracujemy w innym, w czasach, kiedy jeździmy do pracy do innego województwa - wprowadzenie takich obostrzeń byłoby bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Proszę także zwrócić uwagę na sytuację firm. Załóżmy, że mamy u siebie firmę, która produkuje części. Gdyby województwo zostało zamknięte, to jej kooperant – powiedzmy: z Warszawy – szybko znalazłby sobie dostawcę z innej części kraju. I pewnie nigdy do naszego województwa by już nie wrócił. Zamknięcie województwa dyskryminowałoby nasz region i doprowadziłoby do nieodwracalnych strat gospodarczych i ekonomicznych.

No dobrze, to jeszcze kwestie techniczne. Jest Pan prezydentem dużego miasta, musi więc Pan wiedzieć: czy takie zamknięcie miasta byłoby w ogóle technicznie wykonalne? Technicznie jest możliwe. Nie chcę wracać do odległej historii, ale już stan wojenny nas tego nauczył. Można zamknąć miasta i kontrolować ludzi na każdym kroku. Lecz przecież to bez sensu. Powinniśmy działać punktowo. Dzisiaj mamy problem w górnictwie, ale jutro - pojutrze taka sama sytuacja dotyczyć może zupełnie innej branży, w naszym regionie, ale też w innej części kraju. Przecież nie będziemy co jakiś czas zamykać kolejnych województw, kolejnych miejscowości. Mieliśmy ponad dwa miesiące, żeby nauczyć się żyć z koronawirusem i dzisiaj musimy z tego korzystać. Zamykanie miast to krok wstecz. Reszta - poza ludźmi chorymi i zagrożonymi - musi w miarę normalnie funkcjonować.

Żeby gospodarka nie poległa na amen. Tak, musimy mieć pieniądze – wiem, że to brutalnie brzmi – musimy zarabiać pieniądze, żeby można było zapłacić za leczenie. Zatem trzeba działać punktowo, a nie zamykać miasta i straszyć ludzi. Trzeba przyznać, że trochę strachu jest. Obraża się przy tym mieszkańców Śląska, górników. To ma naprawdę bardzo negatywne skutki. Nie tylko gospodarcze, ale i społeczne. W głowach mieszkańców innych regionów może zakiełkować myśl, by izolować nas wszystkich. Czy chcemy zobaczyć w wakacje te karteczki „Klientów ze Śląska nie obsługujemy?” Nie chcemy. Nawiasem mówiąc, na początku pandemii zachorowalność na Mazowszu była większa i wtedy nie pamiętam, by ktoś formułował pomysły z zamykaniem tamtejszych miast. Prezydenci miast przejęli ostatnio rolę pochowanego gdzieś marszałka i wypowiadają się w imieniu województwa. O co jeszcze w takim razie w imieniu województwa zaapelowałby Pan do rządu?

Trzeba by pewnie umówić się tu na oddzielną rozmowę... Województwo śląskie, niezależnie od opcji politycznej, nigdy nie było pupilkiem władz. I jest tak do dzisiaj. Dostajemy środki, które są niewspółmiernie małe w stosunku do potrzeb. Nie chciałbym mówić o tym, gdzie jest pan marszałek - to jego rola bronić województwa i szukać środków, a nie chcę tego oceniać, bo tego nie widzę - mogę jednak powiedzieć, że częściej rozmawiam z panem wojewodą. Jako samorządowcy pokazaliśmy, że chcemy współpracować ze stroną rządową. Aktywność samorządowców jest na co dzień duża, bo widzimy wszystkie problemy bezpośrednio. Proszę spojrzeć na otwieranie placówek oświatowych – to w tym tygodniu. Dzisiaj przygotowujemy się do tego, wiemy, czego nam potrzeba. Jesteśmy na pierwszej linii frontu, na bieżąco rozwiązujemy problemy. I apelujemy do rządu o wsparcie.