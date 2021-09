Prasówka Sosnowiec 9.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09.2021, w Sosnowcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sosnowiec: Strajkują pracownicy Cebi Poland, jednej z firm motoryzacyjnych. Żądają podwyżek”?

Prasówka Sosnowiec 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sosnowiec: Strajkują pracownicy Cebi Poland, jednej z firm motoryzacyjnych. Żądają podwyżek Strajk w Sosnowcu. 300 pracowników Cebi Poland, jednej z sosnowieckich firm motoryzacyjnych, rozpoczęło strajk. O godzinie 6 rano produkcja nie ruszyła, a pracownicy z flagami na których widniał napis: "Solidarność", wyszli przed budynek. Jak zapowiadają, strajk będzie trwać tak długo, dopóki nie podpiszą porozumienia. Żądają podwyżek.

📢 Pomieści żywność na 200 paletach. Ma chłodnie, mroźnie, fotowoltaikę i pompy ciepła. Tak wygląda nowoczesny magazyn Caritasu w Będzinie W czwartek 9 września 2021 r. uroczyście otwarty został nowy magazyn żywnościowy, który powstał przy al. Kołłątaja 83B w Będzinie. Jest to kolejna inwestycja Caritas Diecezji Sosnowieckiej na terenie województwa śląskiego, jaką w ostatnich latach zrealizowała w trosce o najbardziej potrzebujących. Nowoczesny magazyn poświęcił biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak, a na uroczystości gościli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, miejskich, parlamentu RP, rządu RP, a także wykonawcy inwestycji oraz zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski, bowiem to właśnie NFOŚiGW całość sfinansował.

📢 Słynny serial Netflixa "Barbarzyńcy" kręcony w woj. śląskim? Na zamku w Mirowie jest ekipa filmowa Coś dla fanów seriali! Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagraniczna ekipa filmowa kręciła sceny do serialu historycznego na zamku w Mirowie. Prawdopodobnie był to Netflix. Obecnie w Polsce trwają zdjęcia do drugiej serii niemieckiego hitu platformy streamingowej Barbarzyńców. I to właśnie rzymian na koniach mogliśmy podejrzeć na planie w Mirowie.

Prasówka 9.09 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sosnowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Kiedyś popularne miejsce, dziś zapominane - zobacz te zdjęcia Gdzie jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie? W... Parku Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.

📢 Tu zarobisz od 8 do 37 tysięcy zł! Zobacz TOP 10 ofert pracy w woj. śląskim - poznaj szczegóły Szukasz pracy w województwie sląskim? A może masz w planach zmianę branży? W woj. śląskim aż roi się od ofert. Poszukiwani są m.in. kierowcy, dekarze, inżynierowie czy dyrektorzy marketingu. Przejrzeliśmy najlepiej płatne oferty pracy. Zobacz galerię i poznaj szczegóły. 📢 Przyznał się do zabicia 11-latka z Katowic. Ma kolejne dziecko na sumieniu! Chodzi o pedofilię Tomasz M., który jest podejrzany o zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic, usłyszał właśnie kolejny, trzeci już, zarzut. Dotyczy on jednak innej sprawy, która nie została nigdy zgłoszona organom ścigania. - Z uwagi na dobro śledztwa, mogę tylko powiedzieć, że chodzi o przestępstwo o charakterze pedofilskim - poinformował Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy i złożył szczegółowe wyjaśnienia.

📢 Nowe skutki uboczne preparatów na Covid-19 AstraZeneca i Johnson & Johnson – EMA aktualizuje listę! Obok znanych już skutków ubocznych szczepionek na Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson & Johnson pojawiły się nowe. Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu tych preparatów. 📢 Ten wynik poszedł w świat! Polska - Anglia 1:1 - zobacz MEMY. To był najlepszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousu SPORT. Wynik meczu Polska - Anglia poszedł w świat. Zremisowalismy 1:1 po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego i główce Damiana Szymańskiego. Kibice jak zwykle nie zawiedli i tuż po spotkaniu w internecie zaczęły pojawiać się memy. Wybraliśmy najlepsze z nich.