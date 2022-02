Prasówka Sosnowiec 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 8.02 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sosnowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek, 1 lutego 2022 r., rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej przepisy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowelizacja odnosi się do tematu kolei jednoszynowej (monorail) – chodzi o objęcie tych urządzeń dozorem Transportowego Dozoru Technicznego. W Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej temat budowy kolei jednoszynowej nie jest obcy. Taki wariant kolejki do lotniska jest wciąż brany pod uwagę. Są jednak pewne warunki, które na razie eliminują ten środek lokomocji z planów na najbliższe lata. Co jest powodem zastoju?