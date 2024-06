Prasówka Sosnowiec 7.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Ogród Botaniczno-Zoologiczny CEE Egzotarium w Sosnowcu powitał nowych mieszkańców - dwa kajmany okularowe, które przybyły z wrocławskiego ZOO. Zwierzęta mają blisko 1,5 metra długości i stanowią istotny dodatek do kolekcji placówki.

„Loteria PIT w Sosnowcu” powraca po raz ósmy, zachęcając mieszkańców do płacenia podatków w swoim mieście i oferując atrakcyjne nagrody, w tym czek o wartości 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 4 sierpnia 2024 roku, a losowanie laureatów odbędzie się 13 sierpnia.