Prasówka Sosnowiec 26.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Sosnowiec 26.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

25 listopada, to bardzo ważny dzień w budowaniu świadomości społeczeństwa na temat przemocy wobec kobiet. To dzień, w którym apelujemy do wszystkich pokrzywdzonych, nie tylko kobiet, aby nie bali się prosić o pomoc. Ten pierwszy krok, w walce o siebie i swoich bliskich, jest zawsze najtrudniejszy. Jednak czym on jest jest, w perspektywie spokoju dalszego życia? Wokół Was naprawdę są ludzie, którzy chcą Wam pomóc!