Prasówka Sosnowiec 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdź, gdzie głosować w Sosnowcu w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 28.06.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w Sosnowcu sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

Budżet obywatelski w Sosnowcu działa. Tym razem w mieście powstanie w ciągu najbliższych miesięcy siedem stref wypoczynku, zabawy i rekreacji. To efekt Budżetu Obywatelskiego i projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski.

16 czerwca uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej rozpoczynają egzamin ósmoklasisty. Przed nimi arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki egzaminu zdecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek. Uczniowie na salę będą mogli wejść tylko i wyłącznie z zakrytymi ustami oraz nosem. Konieczna będzie też dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. To z powodu pandemii COVID-19.

UWAGA: Browar Fortuna wycofuje z obrotu piwo Miłosław. Uwaga na szkło! Komunikat o zdarzeniu wydał na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny.

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a potem jeszcze ugryzł policjanta. Sosnowieccy policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który pomimo użycia przez nich sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ponadto w trakcie interwencji był agresywny, znieważył policjantów, groził im zwolnieniem powołując się na swoje znajomości, a także ugryzł jednego z mundurowych. Może teraz trafić do więzienia na 5 lat.