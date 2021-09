Prasówka Sosnowiec 15.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Chętnych na szczepienie ubywa w szybkim tempie. Jest to niepokojące, bo w ostatnich dniach odnotowuje się coraz więcej zakażeń koronawirusem. Sprawdziliśmy, w których gminach w województwie śląskim poziom zaszczepienia jest najwyższy. W tych miejscowościach czerwona strefa nie zostanie wprowadzona ze względu na poziom zaszczepienia i spodziewaną liczbę zakażonych w czasie czwartej fali koronawirusa.

Prasówka 15.09 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sosnowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Silny wstrząs w Katowicach. Do silnego wstrząsu doszło dzisiaj we wtorek 14 września wieczorem w Katowicach. Z relacji świadków wynika, że wstrząs był odczuwalny przez kilka sekund. Polska Grupa Górnicza i Wyższy Urząd Górniczy potwierdziły, że doszło do wstrząsu.