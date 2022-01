Prasówka Sosnowiec 13.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Sosnowiec 13.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tak "inteligentnych" autobusów jeszcze w Sosnowcu nie było. Same przełączą się na tryb elektryczny, gdy wjadą do centrum miasta. Sosnowiec przymierza się do rozstrzygnięcia przetargu na zakup autobusów hybrydowych. Będą to hybrydy typu plug-in. To oznacza, jak zapowiadają władze PKM-u, że po mieście auta będą jeździć tylko na napędzie elektrycznym. Niewykluczone, że nowe pojazdy dotrą do miasta jeszcze pod koniec tego roku.