Prasówka Sosnowiec 1.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Stało się! Drżyjcie piraci drogowi! Supernowoczesny żółty fotoradar na tzw. zakręcie idiotów na DTŚ w Rudzie Śląskiej już działa i od dziś - 28 lutego - robi zdjęcia! Choć wyróżnia go kolor, nie przypomina typowych żółtych budek, jakie robią zdjęcia piratom na polskich drogach.

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sosnowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wladimir i Ołena Zełenscy to nietypowa para prezydencka, która wcześniej z polityką nie miała nic wspólnego. Początkowo oboje zajmowali się sztuką – ona pisała scenariusze, on był komikiem. Dzisiaj, w obliczu zagrożenia, Ołena nie zamierza opuszczać Ukrainy i dzielnie stoi u boku swojego męża. Kim jest pierwsza dama Ukrainy i jaka jest historia prezydenckiej pary?

Do tej pory żyliśmy w najdłuższym okresie pokoju w historii Europy, Wielu z nas wyobrażało sobie, że taki stan będzie trwał wiecznie. Niestety, stało się inaczej. Rosyjski atak na Ukrainę dramatycznie zmienił tę rzeczywistość – napisał w liście duszpasterskim do wiernych diecezji sosnowieckiej jej biskup, Grzegorz Kaszak. Jednocześnie biskup informuje o tym, że w pomoc uchodźcom włącza się także Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Gotowość do przyjęcia uchodźców zgłaszają też proboszczowie np. w Czeladzi i Ogrodzieńcu.