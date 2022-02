Prasówka Sosnowiec 1.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sosnowcu nie minęło Cię nic ważnego

Na Alei Roździeńskiego w Katowicach doszło do dramatycznego wypadku. 40-letni kierowca wypadł z drogi i dachował. Nieprzytomny został przewieziony do szpitala. Droga w kierunku Sosnowca jest zablokowana.

Wichura w Śląskiem - to był pogodowy armagedon. Porywisty wiatr dał się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. W niedzielę 30 stycznia takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w 1317. Uszkodzone zostały 193 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.