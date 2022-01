Powstanie nowoczesna siedziba pogotowia ratunkowego w Sosnowcu. Będzie kosztowała ponad 16 mln zł!

W Sosnowcu powstanie nowoczesna siedziba pogotowia. Będzie kosztowała ponad 16 mln zł

Już w niedalekiej przyszłości powstanie nowa siedziba pogotowia ratunkowego. Będzie się ona znajdować w Sosnowcu. Ma ona kosztować co najmniej ok. 16 mln zł (kwota ta może wynieść nawet i 20 mln). W założeniach, budynek ma być nowoczesny, funkcjonalny i - co istotne - zero-emisyjny. Władze miasta przekazały bezpłatnie działki w rejonie ul. Kombajnistów oraz Janowskiego.