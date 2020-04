Potrzebujący uczniowie otrzymają od Sosnowca komputery. Miasto zamówiło 100 laptopów

Miasto przekaże laptopy dla potrzebujących uczniów

Urząd Miasta Sosnowiec zamówił sto laptopów, które mają trafić w ręce najbardziej potrzebujących uczniów. Pomogą im w nauce zdalnej, która jest obecnie prowadzona przez szkoły w Sosnowcu.

We wtorek, 14 kwietnia, do Sosnowca przyjechała pierwsza partia zamówionych laptopów. Miasto mogło je kupić dzięki programowi „zdalna szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji.

– Od zapewnienia środków do realizacji przez nas projektu minęło zaledwie kilka dni - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Szkoły w Polsce zostały zamknięte w pierwszej połowie marca, a nauka dla uczniów została przeniesiona do sieci.

- Niestety, nie wszyscy dysponują sprzętem, który na to pozwala. Dlatego laptopy trafią do uczniów, którzy najbardziej tego potrzebują - wtóruje pełnomocnik prezydenta, Anna Jedynak.

Na początku komputery trafią do dyrektorów sosnowieckich szkół. Ma to nastąpić jak najszybciej. To dyrektorzy przekażą go potrzebującym uczniom.

Obecnie kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostało do minimum 26 kwietnia. Przesunięte zostały też egzaminy ósmoklasisty i maturalny.