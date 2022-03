Pomagamy Ukrainie. Serwis Nasze Miasto, DZ i Stowarzyszenie Pokolenie prowadzą zbiórkę niezbędnych produktów dla osób dotkniętych wojną

Sytuacja za naszą wschodnią granicą jest dramatyczna. Dzielna walka obywateli Ukrainy, którzy bronią swoich miast i swojego kraju, wpływa na eskalacje konfliktu oraz podjęcie drastycznych, niehumanitarnych kroków militarnych ze strony Rosji - często wymierzonych w cywili. Wpływa to na konieczność ewakuacji coraz większej liczby Ukraińców. Wschodnią granicę Polski przekroczyło już ponad pół miliona osób, które potrzebują naszej pomocy.

Potrzeby są ogromne. Jestem cały czas w kontakcie z Przemyślem i Medyką, wiem, czego tam potrzeba. Teraz musimy to wszystko odpowiednio poukładać, bo dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Jeżeli zaczniemy to za szybko, to wszystko się może rozejść - mówi Przemysław Miśkiewicz ze Stowarzyszenia Pokolenie.