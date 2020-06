Policjant z Sosnowca zachorował na ostrą białaczkę limfatyczną. Jego koledzy zachęcają do rejestracji w Fundacji DKMS

Bartosz Mazur z Sosnowca potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Wielką pasją policjanta było kolarstwo Śląska Policja

W swojej pracy pomaga ludziom jako policjant, a w wolnym czasie uwielbia jeździć na rowerze. Życie 37-letniego Bartosza Mazura z Sosnowca wywróciło się do góry nogami, gdy w kwietniu wykryto u niego ostrą białaczkę limfatyczną. Teraz to on potrzebuje naszej pomocy.