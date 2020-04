Policja zatrzymała sosnowieckich włamywaczy. Mieszkańcy mogą być spokojniejsi

Policja zatrzymała włamywaczy w Sosnowcu

W ostatnich dniach sosnowiecka policja sprawnie schwytała włamywaczy, którzy działali w dwóch różnych dzielnicach. Dzięki temu mieszkańcy mogą być choć odrobinę spokojniejsi.

Włamanie w Zagórzu

Policjanci dostali wezwanie dotyczące włamania do jednego z bloków w Zagórzu. Włamano się do pomieszczenia wspólnego. Odkryła to jedna z mieszkanek, która zauważyła wyłamane drzwi, które zostały podparte grabiami.

Mieszkanka poinformowała policje, że wcześniej widziała jak po klatce kręcił się mężczyzna w średnim wieku. Mógł być pijany. Kobieta spytała go, co robi w bloku. Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, a na końcu stwierdził, że tu mieszka.

Policjantom bardzo szybko udało się go odnaleźć i zatrzymać. 57-letni zatrzymany mężczyzna przyznał się do tego, że wyłamał drzwi do pomieszczenia. Jak ustalili policjanci, nie udało mu się niczego ukraść, prawdopodobnie dzięki reakcji kobiety, która szybko zawiadomiła policje.