Policja z Sosnowca poszukuje zaginionego 46-latka. Jarosław Dębiec przebywał w Holandii, ale ślad po nim zaginął. Policja prosi o pomoc

W dniu 15.01.2022r około godziny 15:00 Jarosław Dębiec wyjechał busem ( bliższych danych przewoźnika brak -prywatny przejazd) do Holandii, gdzie miał zatrzymać się u swojego znajomego pod adresem 1628XC Hoorn Renoirhof 72, Holandia. Wyjazd został mu zaproponowany przez tego samego znajomego w rozmowie telefonicznej w dniu 13.01.2022 roku. W dniu 17.01.2022 roku około godziny 12:00 konkubina zaginionego miała z nim kontakt poprzez video-rozmowę za pośrednictwem aplikacji Messenger ( poprzez konto znajomego, na którego zaproszenie wyjechał). Podczas rozmowy kobieta widziała obu w/w mężczyzn. Zaginiony potwierdził, że dojechał pod wymieniony adres w Holandii. Przebywa u kolegi. Oświadczył, że chce jednak wracać do Polski, ale nie ma pieniędzy i pojedzie na tzw „ gapę”.

W dniu 18.01.2022 roku znajomy, u którego przebywał Jarosław Dębiec, za pośrednictwem komunikatora Messenger, poinformował jego konkubinę, że około godziny 10:00 zaginiony wyszedł z jego mieszkania oświadczając, że idzie do sklepu, po czym już nie wrócił. Zaginiony zabrał ze sobą plecak. Od tamtej pory brak z nim jakiegokolwiek kontaktu. Telefon nie jest aktywny. Zaginiony nie posiada ładowarki do telefonu, telefon nie ma tylnej pokrywy, bateria przymocowana była do obudowy taśmą klejąca.

Rysopis:

wiek z wyglądu: 45 lat , wzrost : 180 cm, średniej budowy ciała,

włosy krótkie koloru ciemnego, falowane, oczy koloru brązowego, nos prostolinijny, szeroki, uszy przylegające, normalne, uzębienie niepełne, brak przednich górnych zębów, dolne uzębienie pełne

Znaki szczególne: