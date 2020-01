Pogoda tygodniowa dla Sosnowca. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach

Pogoda na tydzień w Sosnowcu: środa, 22.01 Spodziewana temperatura w środę w Sosnowcu to 3°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Sosnowcu będzie na poziomie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sosnowca, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sosnowcu w środę:

przelotne opady śniegu rozwijające się po południu. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Sosnowca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 22.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Sosnowcu: czwartek, 23.01 Za dnia w Sosnowcu słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Sosnowcu w czwartek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sosnowca, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sosnowcu w czwartek:

poranne zachmurzenie, po południu słońce. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Sosnowca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 23.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

Pogoda na tydzień w Sosnowcu: piątek, 24.01 Za dnia w Sosnowcu słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do -3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Sosnowcu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sosnowca, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sosnowcu w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Sosnowca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 24.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

Pogoda na tydzień w Sosnowcu: sobota, 25.01 W ciągu dnia w sobotę w Sosnowcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 0°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Sosnowcu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sosnowca, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sosnowcu w sobotę:

przewaga chmur. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Sosnowca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 25.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Sosnowcu: niedziela, 26.01 W ciągu dnia w niedzielę w Sosnowcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Sosnowcu będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sosnowca, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sosnowcu w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Sosnowca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 26.01.2020: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

Pogoda na tydzień w Sosnowcu: poniedziałek, 27.01 Za dnia w Sosnowcu słupki rtęci powinny pokazać 7°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 3°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Sosnowcu będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sosnowca, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sosnowcu w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Sosnowca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 27.01.2020: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

Pogoda na tydzień w Sosnowcu: wtorek, 28.01 W ciągu dnia we wtorek w Sosnowcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 9°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Sosnowcu we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sosnowca, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sosnowcu we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 8 do 10 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Sosnowca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 28.01.2020: Temperatura w dzień: 9°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

