Pogoda na święta 2021 w Sosnowcu. Jaka jest prognoza pogody na święta?

W ostatnich latach nie mogliśmy się cieszyć białymi świętami, chociaż temperatura była niska. Częściej była plucha, niż puszysty śnieg. Temperatury w grudniu zwykle były minusowe, jednak mimo to nie padał śnieg. Czy w tym roku się to zmieni? Jak wygląda prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia w tym roku?

Boże Narodzenie to święto w tradycji chrześcijańskiej, które upamiętnia narodziny Jezusa Chrystusa. Przypada na 25 grudnia. Poprzedzona jest trzytygodniowym okresem oczekiwania, które nazywa się adwentem. Na 24 grudnia przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Najważniejszym punktem tego dnia jest uroczysta kolacja, którą rozpoczyna się po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy. Jest to tradycja upamiętniająca gwiazdę, która prowadziła Trzech Króli do stajenki.

Według tradycji ważne jest również, by przygotować dodatkowy talerz, dla niezapowiedzianego gościa. Oprócz tego nie ma zgodności, co do ilości potraw, które powinny pojawić się na stole. Zdecydowana większość uważa, że na stole powinno pojawić się 12 potraw. Inni wyznają zasadę, że tych potrwa powinno być 11 lub 13.

W nocy z 24 na 25 grudnia, o północy, odbywa się uroczysta msza, którą nazywa się Pasterką. Dzień 25 grudnia to Boże Narodzenie. Jest to dzień wolny od pracy. Drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia, obchodzony jest na cześć św. Szczepana, który był pierwszym męczennikiem za wiarę chrześcijańską. Drugi dzień świąt również jest wolny od pracy.