Podwyżki cen w Biedronce. Za co zapłacisz więcej? Sprawdź 10 wybranych produktów

Ceny w Lidlu spadły. Koszyk zakupów staniał. Co jest tańsze, niż przed rokiem?

W listopadzie 2021 koszyk zakupowy i jego średnia wartość to 223,76 zł. Oznacza to spadek o 3,05 zł, czyli o 1,34 % w porównaniu do października 2021 r. Z...