Podłożył ładunek wybuchowy pod samochód w Sosnowcu. To nie był przypadek!

Sosnowiec: Strzelał do sąsiada! Miał narkotyki!

Sosnowieccy policjanci z komisariatu V policji zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który strzelał z broni gazowej do swojego sąsiada. Okazało się także, że posiadał on w swoim mieszkaniu duże ilości różnego rodzaju narkotyków. Co ciekawe, policjantów na interwencję wezwał on sam.