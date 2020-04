Pochodu pierwszomajowego w Sosnowcu w tym roku nie będzie. Uroczystości w Parku Sieleckim zostały odwołane

Pochód pierwszomajowy w Sosnowcu odwołany

To niestety było do przewidzenia. W związku z pandemią koronawirusa w Sosnowcu nie odbędzie się pochód pierwszomajowy. To była wspaniała tradycja. 1 maja setki ludzi brało udział w pochodzie, organizowanym przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, który kończył się w Parku Sieleckim.

- W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd niestety w tym roku nie odbędzie się pochód pierwszomajowy - poinformował nas Wojciech Nitwinko, sosnowiecki radny z SLD.

Po zakończeniu pochodu w Parku Sieleckim odbywał się wielki piknik, na którym dla mieszkańców Sosnowca czekało masa atrakcji. On niestety także się nie odbędzie.

W tym roku uroczystości będą skromne. Trzy osoby z delegacji złożą kwiaty pod pomnikiem Wolność – Praca – Godność w Parku Sieleckim. Złożenie kwiatów nastąpi o godzinie 10.

- Mamy nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja będzie już normalna, więc mieszkańcy Sosnowca będą mogli świętować jak co roku i wspólnie uczestniczyć w pochodzie, a także bawić się na pikniku - dodaje radny.