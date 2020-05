Po Sosnowcu znowu biegał łoś. Zwierzę było wystraszone i ranne. Uratowano je pomiędzy domami. Zobaczcie zdjęcia i film

W Sosnowcu udało się uratować drugiego łosia. We wtorek 5 maja zagubione i zranione zwierzę zostało uratowane i wypuszczone do lasu.

– Pomoc i spokój mieszkańców była bardzo ważna. Dzięki udostępnieniu koparki oraz samochodu dostawczego udało się szybko przetransportować łosia do lasu. Dziękujemy za pomoc i piękną postawę naszych mieszkańców – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Na miejsce przyjechał weterynarz, który przy wsparciu mieszkańców zdezynfekował i zszył rany zwierzęcia. Gdy opatrywanie uśpionego łosia się zakończyło, zwierzę zostało szybko przetransportowane do lasu maczkowskiego.

Co ciekawe, prawie równo rok temu, bo 8 maja w Sosnowcu również uratowano młodego łosia. Łoś sparaliżował wtedy ruch na trasie DK94 z Dąbrowy Górniczej do Katowic w okolicy skrzyżowania z ulicą Długosza. Łoś przeskoczył przez jezdnię i stanął na pasie zieleni.

Zwierzę było zdenerwowane i w każdej chwili mogło próbować przedostać się w stronę lasu. Dzięki działaniom policji, straży pożarnej oraz weterynarza, udało się wtedy złapać zwierzę i przetransportować do lasu.