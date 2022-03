Pływalnia w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego będzie gotowa najwcześniej w połowie roku. Powodem są dodatkowe prace przy dachu obiektu

Elewacja skończona, wokół nowe chodniki, ale...

Jeśli się przyjrzeć dawnej pływalni przy ulicy Żeromskiego można odnieść wrażenie, że lada dzień będzie można tu przyjść popływać. Elewacja skończona, wokół chodniki i rabatki wysypane ziemią.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że prace wewnątrz obiektu potrwają jeszcze co najmniej do połowy roku. Dlaczego?

- Chodzi o konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem dachu pływalni. Tych prac nie obejmował harmonogram modernizacji obiektu. Trwają wciąż pertraktacje dotyczące między innymi finansowania tych prac – mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Co takiego jest nie tak z dachem pływalni? Remont obiektu, obejmujący także dach wykonywano tam przecież całkiem niedawno, około 10 lat temu.