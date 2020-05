Plejada w Sosnowcu już działa. Jakie są zasady bezpieczeństwa w sklepie?

Jeśli przyjedziemy do Plejady samochodem, to powinniśmy zaparkować tak, by co drugie miejsce było wolne.

Z informacji, które przekazuje CH Plejada wiemy, że w środku otwarty jest Empik, który w wielu galeriach handlowych jest nadal zamknięty. Podobna sytuacja ma miejsce z Housem, który w Plejadzie jest już czynny. Zamknięty nadal jest za to Reserved.