PKP przypomina o akcji Bezpieczny przejazd. Kierowcy w Sosnowcu otrzymali ulotki od ambasadorów akcji. Jak zachować się na przejeździe?

Jak zachować bezpieczeństwo przy przejazdach? Akcja Bezpieczny przejazd w Sosnowcu

Akcja "Bezpieczny przejazd" organizowana jest przez PKP już od 2015 roku. Zaczynają się wakacje, tym bardziej powinniśmy pamiętać o tym, jak zadbać o nasze bezpieczeństwo.

- 99 procent zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, rutyna. Kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem STOP, omijają zamknięte pół rogatki, przejeżdżają przed opadającymi rogatkami, czy wjeżdżają na przejazd bez możliwości zjazdu. Takie sytuacja wielokrotnie doprowadzają do tragedii - mówiła w Sosnowcu Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W tegorocznej akcji "Bezpieczny przejazd" ambasadorkami są kobiety.

- Kobieta, która mówi głosem rozsądku. A ten głos jest potrzebny, bo on może uratować życie. Kobieta kojarzy się z domem, ze swoją mądrością mówi do swojego syna, męża, ojca, by uważał na przejeździe drogowo-kolejowym, żeby pamiętał o przepisach. Każdy z nas może być takim ambasadorem bezpieczeństwa - mówiła Katarzyna Głowacka.