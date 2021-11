Pierwszy podświetlony zamek w Polsce. Ogrodzieniecka Twierdza Światła zaprasza na pokazy ognia

Jurajska Twierdza Światła to nowy, unikatowy produkt turystyczny. W Podzamczu został on zrealizowany poprzez ustawienie na terenie przedzamcza oraz na dziedzińcu Zamkowym podświetlonych figur. Są to postacie mocno kojarzące się z Zamkiem Ogrodzienieckim. Podświetlone zostały także ruiny obiektu. Całość składa się na niezapomniany dla zwiedzających efekt świetlny.

Dla turystów jest to okazja na poznanie historii Zamku w nieco mniej tradycyjny sposób. Przyjeżdżających witają halabardnicy stojący u bram obiektu. Zwiedzający na terenie Zamku spotkają także rycerzy z mieczami. Podświetlone figury są ściśle związane z historią oraz legendami warowni. Jest to, między innymi, rycerz z szablą mknący na koniu oraz biała dama i czarny pies na łańcuchu. Jedna z figur przedstawia herb rodziny Bonerów, rodu ściśle związanego z Ogrodzienieckim Zamkiem. Nie zabrakło także karety z końmi czy luster w komnatach zamkowych. Podświetlone są wejścia, mury, wieże, a także duchy.

W weekendy turyści mogą obejrzeć pokazy ognia. Podczas Fire Show można zobaczyć niesamowite walki rycerskie w kręgu ognia oraz posłuchać opowieści zamkowego kustosza przy cieple ogniska. Przygotowano także wiele innych atrakcji. Zamek Ogrodzieniec zaprasza do przeżycia niezapomnianych chwil i odkrycia warowni w nowej, świetlistej odsłonie.