Pierwsze place zabaw w Sosnowcu już otwarte. Rodzice muszą uważać na swoje dzieci

Pierwsze place zabaw zostały otwarte w Sosnowcu

W Dzień Dziecka na mieszkańców Sosnowca, szczególnie tych najmłodszych, czekała niespodzianka. Prezydent ogłosił, że rozpoczęto odmrażanie placów zabaw na terenie miasta. Pierwsze, które już działają to dwa największe w mieście - w Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym oraz w Parku Środula.

Miasto zapewniło tam specjalne urządzenia do dezynfekcji rąk. Pojawiła się także instrukcja z zasadami.

- Nie wystarczy zdjąć tabliczek, by plac zabaw był ponownie dostępny. W przypadku dwóch największych ustawiliśmy po cztery urządzenia do dezynfekcji rąk, ustawiamy również informację dla rodziców i opiekunów, bo to na nich spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Według informacji na tablicach informacyjnych rodzice powinni mieć zasłonięte usta i nos, powinni mieć rękawiczki jednorazowe, a także zachowywać odstęp pomiędzy innymi osobami. Powinni także pilnować dzieci, by ich pociechy również nie zbliżały się zbytnio do innych. Zalecenie to będzie ciężkie do zrealizowania. Na pewno na placach zabaw będzie bawiło się mnóstwo dzieci, nie sposób będzie uniknąć kontaktu.