Piękny dom do kupienia w Sosnowcu! To najdroższa rezydencja w mieście. Wielki ogród, metraż i przestronne wnętrze robią wrażenie! [ZDJĘCIA]

To najdroższa oferta z naszego powiatu w serwisie otodom.pl. Dom oddano do użytku w 2017 roku. Jego powierzchnia wynosi 237 m2, położony jest na działce o powierzchni 1190 m²

Ten dom robi wrażenie!

Jak czytamy na stronie otodom.pl: Na sprzedaż przestronny 4-pokojowy (z możliwością wydzielenia 5 pokoju) dom o powierzchni użytkowej 237,97 m2, znajdujący się na zielonej działce o powierzchni 1190 m2 (z możliwością wydzielenia drugiej działki budowlanej), zlokalizowanej na zamkniętym osiedlu w prestiżowej lokalizacji. W skład nieruchomości wchodzi piętrowy budynek mieszkalny, do którego prowadzi wygodny wybrukowany podjazd. Do tego zadbany ogród oraz dwustanowiskowy garaż z dwiema bramami automatycznymi. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Cały teren jest ogrodzony, a za zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa Twojego i Twojej Rodziny odpowiada miłe, spokojne sąsiedztwo, solidne ogrodzenie z domofonem, rolety antywłamaniowe oraz instalacja alarmowa (z podziałem na 3 strefy), natomiast za wysoki komfort ogrzewanie podłogowe w całym domu i klimatyczny kominek.

ŚWIETNY ROZKŁAD, który zapewni Ci wygodę oraz pełną funkcjonalności.

Centralnym punktem domu jest duży i jasny salon z kominkiem, połączony z rodzinną jadalnią oraz bezpośrednim wyjściem na słoneczny taras z ogrodem. Widna i dobrze zaaranżowana kuchnia sprawi, że pomieścisz w niej wszystkie najważniejsze elementy, zyskując sporo przestrzeni do gotowania. Estetycznie urządzone łazienki z prysznicem, wanną, jackuzzi oraz przestrzenią do przechowywania wszelkich niezbędnych przedmiotów. Dodatkowym atutem jest osobna toaleta, idealne rozwiązanie przy większej ilości domowników. Pozostałe 3 (lub 4) ustawne pokoje zaaranżujesz tak jak sobie życzysz, urządzając np. pokoje dziecięce, sypialnię czy gabinet do pracy na parterze.