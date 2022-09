Piękna, filmowa jesień na ekranach kin Helios! Sprawdź, co warto zobaczyć mat. prasowe

Najbliższe dni zapowiadają się naprawdę intrygująco. Na widzów czekają bowiem nowości prosto z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, thriller w gwiazdorskiej obsadzie, propozycje familijne, a także wielki powrót klasyka spod znaku SciFi i przeróżne seanse specjalne. Co wybrać? Jedno jest pewne: repertuar kin Helios to oferta nie do odrzucenia!