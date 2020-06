Pedofil w Sosnowcu. Usiłował nakłonić 13-latkę do spotkania

Mieszkaniec Wrocławia poinformował policjantów, że 39-letni mężczyzna od jakiegoś czasu koresponduje z dorosłą kobietą, która w internecie podała się za 13-latkę. Mężczyzna był przekonany, że wymienia wiadomości z dzieckiem.

W korespondencji usiłował nakłonić dziewczynkę do spotkania, podczas którego miałaby ona poddać się innej czynności seksualnej. Kiedy pedofil przyjechał we wtorek do centrum Sosnowca na umówione spotkanie, został zatrzymany przez kryminalnych. W toku dalszych czynności śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów składania małoletniej propozycji poddania się innej czynności seksualnej oraz posiadania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich.