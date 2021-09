Parkrun w Sosnowcu. Ruszają cotygodniowe spotkania w Parku Kuronia. Do pokonania trasa 5 km OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Park Kuronia to piękne miejsce, które doskonale posłuży za trasę cotygodniowych spotkań parkrun.

Lubicie trenować na świeżym powietrzu? Biegacie lub uprawiacie nordic walking? Jeśli tak to warto wziąć udział w nowej inicjatywnie w Sosnowcu. W Parku Kuronia odbywać się będzie co tydzień parkrun na 5 km. Jak to będzie wyglądać?